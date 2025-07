Fehlerhaftes Update unter Windows legt weltweit Unternehmen lahm

Tausende von Windows-Computern auf der ganzen Welt, darunter die Rechner von Banken, Fluggesellschaften, Fernsehsender, Supermärkte und vielen anderen Unternehmen, zeigen heute beim Hochfahren einen „Blue Screen of Death“ (BSOD) an.

Auslöser ist ein fehlerhaftes Update des Cybersicherheitsanbieters CrowdStrike, das betroffene PCs und Server offline schaltet und in eine Endlosschleife zwingt, sodass die Maschinen nicht mehr richtig starten können. CrowdStrike wird weltweit von vielen Unternehmen eingesetzt, um die Sicherheit von Windows-PCs und -Servern zu verwalten.

Die ersten Berichte kamen von australischen Banken, Fluggesellschaften und Fernsehsendern, als Tausende von Computern offline gingen. Die Probleme breiten sich nun aus, da auch europäische Unternehmen ihren Arbeitstag begonnen haben. Betroffen sind Unternehmen aus sämtlichen Branchen.

Der Berliner Flughafen warnt beispielsweise vor Verspätungen aufgrund technischer Probleme, der britische Fernsehsender Sky News konnte seine Morgennachrichten nicht ausstrahlen und Ryanair berichtet ebenfalls von IT-Problemen eines Drittanbieters, die sich auf die Abflüge auswirken.

Auf „reddit“ wird rege über das Thema gesprochen und auf verschiedene Lösungsansätze verwiesen. Dort heißt es zu einem möglichen Lösungsansatz:

CrowdStrike Engineering has identified a content deployment related to this issue and reverted those changes.

Workaround Steps: