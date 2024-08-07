Fiat integriert das Ladekabel direkt in das Elektroauto

Wer mit einem Elektroauto unterwegs ist, der kennt sicher das AC-Ladekabel oder das Ladekabel für die Schuko-Steckdose, welches im Auto herumfliegt. Ein Frunk (Kofferraum vorne) hilft hier zwar, aber nicht jedes Elektroauto bietet diesen.

Fiat Panda mit integriertem Ladekabel

Doch nutzt man den Frunk für die (gerne mal dreckigen) Ladekabel, dann ist der eben auch voll. Fiat dachte sich daher, dass man das Ladekabel in den neuen Grande Panda integriert und möchte das auch bei kommenden Elektroautos tun.

Dies betrifft natürlich nur das AC-Ladelabel und nicht den DC-Anschluss, diesen gibt es weiterhin an der Seite für Schnellladesäulen. Das AC-Kabel ist so aufgebaut, dass es dehnbar ist, ihr könnt es euch auf dem Beitragsbild oben genau anschauen.

Wenn ich so darüber nachdenke, dann frage ich mich, warum bisher noch keine andere Marke auf die Idee kam. Die Suche nach dem AC-Ladekabel, das Entwirren, das Zusammenlegen nach der Nutzung, das sind jetzt keine tollen Aktivitäten.

Die Position (auf der Front) finde ich übrigens ebenfalls optimal, denn ich parke meisten so ein und wenn der AC-Anschluss hinten ist, dann muss man das Kabel oft umständlich über oder unter das Auto legen. Tolle Idee, Fiat, gefällt mir gut.