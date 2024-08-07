Fiat integriert das Ladekabel direkt in das Elektroauto
Wer mit einem Elektroauto unterwegs ist, der kennt sicher das AC-Ladekabel oder das Ladekabel für die Schuko-Steckdose, welches im Auto herumfliegt. Ein Frunk (Kofferraum vorne) hilft hier zwar, aber nicht jedes Elektroauto bietet diesen.
Fiat Panda mit integriertem Ladekabel
Doch nutzt man den Frunk für die (gerne mal dreckigen) Ladekabel, dann ist der eben auch voll. Fiat dachte sich daher, dass man das Ladekabel in den neuen Grande Panda integriert und möchte das auch bei kommenden Elektroautos tun.
Dies betrifft natürlich nur das AC-Ladelabel und nicht den DC-Anschluss, diesen gibt es weiterhin an der Seite für Schnellladesäulen. Das AC-Kabel ist so aufgebaut, dass es dehnbar ist, ihr könnt es euch auf dem Beitragsbild oben genau anschauen.
Wenn ich so darüber nachdenke, dann frage ich mich, warum bisher noch keine andere Marke auf die Idee kam. Die Suche nach dem AC-Ladekabel, das Entwirren, das Zusammenlegen nach der Nutzung, das sind jetzt keine tollen Aktivitäten.
Die Position (auf der Front) finde ich übrigens ebenfalls optimal, denn ich parke meisten so ein und wenn der AC-Anschluss hinten ist, dann muss man das Kabel oft umständlich über oder unter das Auto legen. Tolle Idee, Fiat, gefällt mir gut.
golem nutzt euch als Quelle ;-)
https://www.golem.de/news/elektroauto-fiat-baut-ladekabel-fest-in-grande-panda-ein-2408-187833.html
. Meine Wallbox zu Hause hat (wie viele Modelle) ein fest montiertes Kabel. Daher würde ich mich freuen, wenn Du noch die Info nachreichen könntest, ob der auch noch AC beherrscht.
Klar, an der Seite ist ein ganz normaler Anschluss für DC, der dann auch AC kann, wenn man nur einen Part davon nutzt.
Danke sehr!
Sehr coole Idee. Würd ich gerne so nutzen.
hatte das der twizzy nicht schon?
und der citroen ami/opel rocks-e/fiat500 nich auch?
Für mich ist das nicht geeignet. Um bei meinem Arbeitgeber laden zu dürfen, muss jährlich das Ladekabel von einem Elektrofachbetrieb geprüft und zertifiziert werden. Ist das Kabel nun fest verbaut, ist die Prüfung unmöglich. Kfz Werkstätten führen diese Prüfungen leider nicht durch.
Die deutschen Marken werden sowas nie einbauen. Aus deren Sicht sieht das zu billig aus. Nicht Premium, nicht High-Tech genug. ;)
Voll naheliegend – warum dauerts manchmal so lange bei den „Experten“
Also keine „20% auf alles ohne Stecker“ 🤣🤣
Sehr coole Idee 💡 Da denkt jemand mit.