Mobilität

Kia EV3: Preis für Deutschland ist bekannt

Autor-Bild
Von
| 8 Kommentare
Kia Ev3 Seite
Kia EV3

Wir haben vor ein paar Tagen schon einen ersten Preis aus Europa für den Kia EV3 erfahren, der offizielle Preis für Deutschland fehlte bisher allerdings nicht. Diesen hat Kia heute nachgereicht, denn der EV3 kann ab sofort bei uns bestellt werden.

Kosten? Bei 35.990 Euro geht es los, womit wir etwas günstiger als UK dran sind. Wobei viele sicher den großen Akku für mehr Reichweite wollen und da geht es bei 41.390 Euro los. Die 150 kW (240 PS) an der Vorderachse haben alle Versionen.

Kia EV3 als Serienversion

Laut Kia steht der neue EV3 auch schon live bei ersten Händlern, aber ich kann ihn bisher noch nicht im Konfigurator finden, der dürfte heute im Laufe des Tages noch online gehen. Mal schauen, was dann eine passable Ausstattung am Ende kostet.

Mir gefällt der Kia EV3 auf den ersten Blick, es ist so ein bisschen ein VW ID.3 als kompakter SUV mit etwas schönerer Optik. Nur schade, dass aus Kostengründen keine 800 Volt-Plattform wie beim Kia EV6 genutzt wurde, hier sind es 400 Volt.

Kia Ev3 Innen

Kia ist davon überzeugt, dass „der EV3 viele ermutigen wird, die beim Wechsel zur E-Mobilität bisher noch gezögert haben“, wobei man auch behauptet, dass der EV3 „neue Maßstäbe in seinem Segment“ setzt. Da würde ich jetzt nicht zustimmen.

Es ist ein Standard-Elektroauto der Kompaktklasse, welches mit über 35.000 Euro auch kein Schnäppchen für diese Klasse ist. Doch vergleichbare Verbrenner sind ja auch nicht mehr wirklich günstiger, die Autos werden eben einfach immer teurer.

Concept Ev4

Kia EV4: Neues Elektroauto soll exklusives Europa-Modell bekommen

Kia präsentierte Ende 2023 das Konzept für den EV4, eine neue Limousine, die es nur vollelektrisch geben wird. Mittlerweile wurden…

7. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. P45 💎
    sagt am

    Der Konfigurator spuckt beim GT-Line mit allen Extras über 50.000€ aus. Ich verstehe alle Kommentare, die e-Autos aktuell für überteuert halten. Der Händler müsste bei dem Preis schon massive Rabatte gewähren, um das Auto halbwegs interessant zu machen.

    Antworten
  2. Recall 🪴
    sagt am

    Schönes Auto aber Strom wird immer teurer, jetzt soll sogar noch eine neue Umlage dazu kommen, damit man den Bau von Gaskraftwerken finanzieren kann, weil man gemerkt hat, dass man mit erneuerbaren Energien die Grundlast nicht erbringen kann (total irre was in diesem Land passiert, ohne Worte).
    Warum sollte ich mir nun nen Stromer kaufen?
    Ich rede hier übrigens von Personen die kein Haus mit PV und Wallbox besitzen…

    Antworten
    1. gork 🎖
      sagt am zu Recall ⇡

      Zum Glück wird Benzin hingegen ja immer günstiger 👍

      Aber hey, warum kaufst du dir nicht einfach die Antriebsart, die zu dir passt und auf die du Lust hast?

      Antworten
      1. Hans-Georg Michna 👋
        sagt am zu gork ⇡

        Weil er die Luft nicht verpesten will?

        Antworten
  3. Jens Brehmer 👋
    sagt am

    wie hoch die Höchstgeschwindigkeit für dieses neue Fahrzeug bei dem UVP?

    Antworten
    1. gork 🎖
      sagt am zu Jens Brehmer ⇡

      Bei dieser UVP ca. 190 +/- 30 km/h. Bei einer niedrigeren UVP natürlich entsprechend weniger

      Antworten
      1. Chris. 🌟
        sagt am zu gork ⇡

        Bei einer niedrigeren UVP natürlich entsprechend weniger
        warum?

        Artikelzitat: Die 150 kW (240 PS) an der Vorderachse haben alle Versionen.

        Antworten
  4. Christian 🏅
    sagt am

    Finde ich super und freue mich schon drauf, den mal auf der Straße zu sehen.
    Auch beim Design macht Kia für mich vieles richtig. Außen sowie Innen.

    Antworten

