Kia EV3: Preis für Deutschland ist bekannt

Wir haben vor ein paar Tagen schon einen ersten Preis aus Europa für den Kia EV3 erfahren, der offizielle Preis für Deutschland fehlte bisher allerdings nicht. Diesen hat Kia heute nachgereicht, denn der EV3 kann ab sofort bei uns bestellt werden.

Kosten? Bei 35.990 Euro geht es los, womit wir etwas günstiger als UK dran sind. Wobei viele sicher den großen Akku für mehr Reichweite wollen und da geht es bei 41.390 Euro los. Die 150 kW (240 PS) an der Vorderachse haben alle Versionen.

Kia EV3 als Serienversion

Laut Kia steht der neue EV3 auch schon live bei ersten Händlern, aber ich kann ihn bisher noch nicht im Konfigurator finden, der dürfte heute im Laufe des Tages noch online gehen. Mal schauen, was dann eine passable Ausstattung am Ende kostet.

Mir gefällt der Kia EV3 auf den ersten Blick, es ist so ein bisschen ein VW ID.3 als kompakter SUV mit etwas schönerer Optik. Nur schade, dass aus Kostengründen keine 800 Volt-Plattform wie beim Kia EV6 genutzt wurde, hier sind es 400 Volt.

Kia ist davon überzeugt, dass „der EV3 viele ermutigen wird, die beim Wechsel zur E-Mobilität bisher noch gezögert haben“, wobei man auch behauptet, dass der EV3 „neue Maßstäbe in seinem Segment“ setzt. Da würde ich jetzt nicht zustimmen.

Es ist ein Standard-Elektroauto der Kompaktklasse, welches mit über 35.000 Euro auch kein Schnäppchen für diese Klasse ist. Doch vergleichbare Verbrenner sind ja auch nicht mehr wirklich günstiger, die Autos werden eben einfach immer teurer.