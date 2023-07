Fiat Topolino: Kompakter Elektro-Flitzer kommt auf den Markt

Der Fiat Topolino erinnert stark an den Opel Rocks-e und den Citroën Ami. Der Grund dafür ist einfach: Das Auto baut auf der gleichen Basis eines Leichtkraftfahrzeugs auf und fällt in die Kategorie „Sustainable Urban Mobility“ (SUM), die der Automobilhersteller Opel in Zukunft ausbauen will. Bei der Ankündigung gab es allerdings einige Zweifel an der Wetterfestigkeit, da das Gefährt keine Türen im klassischen Sinne hatte – nur ein herabhängendes Seil dient als Tür.

Das hat wohl auch Fiat und der Mutterkonzern Stellantis bemerkt und nun eine weitere Variante mit geschlossener Karosserie offiziell vorgestellt: Topolino. Als Bezeichnung für die „Seilvariante“ (offene Karosserie) wird künftig der Name Topolino Dolcevita verwendet.

Ansonsten bleibt alles beim Alten: Auch das besondere Design der Räder und die Ästhetik des Innenraums sind bei beiden Karosserievarianten gleich. Der neue Fiat Topolino präsentiert sich in frischem Mintgrün. Zudem benötigt das nur 2,53 Meter lange Fahrzeug wenig Platz und passt in jede Parklücke.

Das vollelektrische Modell ist für Fahranfänger ab 15 Jahren eine Alternative zum Roller. Die verbaute 5,4 kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern nach WLTP. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h.

Der neue Fiat Topolino wird voraussichtlich Ende des Jahres in Deutschland erhältlich sein. Auf der italienischen Website von Fiat wird ein Einstiegspreis von 9.890 Euro genannt, Preisangaben für den deutschen Markt liegen noch nicht vor.

