Filmförderung: ARD pumpt Rekordsumme in deutsche Produktionen

Die ARD bleibt ein Partner der deutschen Filmwirtschaft und setzt ihre langjährige Zusammenarbeit mit der Filmförderungsanstalt des Bundes (FFA) fort.

Auch in diesem Jahr unterstützt die ARD die FFA mit rund 9,3 Millionen Euro und zahlt damit freiwillig mehr als gesetzlich vorgeschrieben in die Filmförderung ein. Dies sichert „Stabilität und Kontinuität für die Filmwirtschaft“ heißt es von der ARD.

Im Rahmen des mittlerweile 15. Film- und Fernsehabkommens erhöht die ARD ihre gesetzliche Filmabgabe erneut auf 5,5 Millionen Euro. Erstmals wird ein größerer Teil der Mittel zugunsten von Koproduktionen umgeschichtet, die auf 4,8 Millionen Euro aufgestockt werden. Damit soll ein enger Bezug der geförderten Projekte zum Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewährleistet werden. Zusätzlich stellt die ARD Medialeistungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Neben der bundesweiten Förderung ist die ARD auch in der regionalen Filmförderung engagiert. Insgesamt investieren die ARD-Anstalten knapp 40 Millionen Euro in regionale Film- und Medienförderprogramme, die durch Landesgesetze geregelt sind. Insgesamt fließen somit jährlich rund 50 Millionen Euro aus dem Rundfunkbeitrag in die Filmförderung auf Bundes- und Länderebene.