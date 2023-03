Fitbit kämpft mit massiven Problemen

Fitbit war gestern mal wieder für eine Weile nicht erreichbar. Wieder? Ja, falls ihr es verpasst habt, in den letzten Wochen war der Dienst mehrmals down, darunter drei große Störungen. Was ist bei Fitbit los? Unklar, aber die Fitbit-Nutzer sind genervt.

Fitbit wird immer unzuverlässiger

Bei The Verge hat man den aktuellen Problemen einen eigenen Beitrag gewidmet, denn viele Nutzer zweifeln gerade an der Zuverlässigkeit der Marke. Und das ist gar nicht gut, denn Fitbit hat nur noch einen Vorteil in der heutigen Zeit: Die Software.

Mit Blick auf die Preise und Hardware kann man auch 0815-Tracker aus China bei Amazon und Co. kaufen und Geld sparen. Doch das ist nicht alles, denn Fitbit hat mal eben das beliebte Community-Feature gestrichen, mit der aktuellen Watch-Generation gibt es keine Drittanbieter-Apps mehr und wo bleibt denn Wear OS?

Da hieß es vor ein paar Wochen, dass so eine Smartwatch nie geplant war, aber ich glaube eher, dass man da zurückgerudert hat, denn diese wurde im Rahmen der Google I/O 2021 klar genannt. Und die eigenen Modelle werden unattraktiver.

Was hat Google mit Fitbit geplant?

Ich weiß nicht, was Google da mit Fitbit plant, aber in den letzten Tagen, Wochen und Monaten hat die Marke keinen guten Eindruck gemacht. Rückschritte bei der Hardware, bei der Software und jetzt ist der Dienst häufiger gar nicht erreichbar.

Wäre es nicht besser, wenn man Fitbit OS einstellt, sich komplett auf Wear OS für Smartwatches konzentriert, die Marke als Fitness-Dienst dafür aufbaut und nur noch simple Fitness-Tracker von Fitbit produziert? Google ist oft für einen kurzen Prozess bekannt, aber in diesem Fall ist die Strategie bei Fitbit nicht ganz klar.

Ich würde es mir derzeit gut überlegen, ob ich mir eine Smartwatch von Fitbit kaufe. Die Google Pixel Watch bietet auch Fitbit und kann mehr und bei Wear OS kann man sich sicher sein, dass Google das aktuell pusht. Wir werden sehen, wie sich das 2023 entwickelt, auf eine neue Fitbit Sense würde ich aber nicht mehr wetten.

