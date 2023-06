Förderung der Elektromobilität: bp investiert Millionen in Service4Charger

Das Berliner Unternehmen Service4Charger hat eine umfangreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen. Der Investor bp ventures investiert 7,5 Millionen Euro in das Unternehmen, der Smart Energy Innovationsfonds beteiligt sich mit weiteren 2,5 Millionen Euro.

Service4Charger bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an. Das Unternehmen verfügt über ein Team von mehr als 85 Mitarbeitern, darunter speziell ausgebildete Elektroingenieure. Diese Experten sind für die Installation und Wartung von Ladestationen in verschiedenen Umgebungen verantwortlich, sei es in Fuhrparkdepots, an öffentlichen Ladestationen oder zu Hause.

Service4Charger will expandieren

Derzeit ist Service4Charger in 25 Städten in Deutschland vertreten und plant, sein Team weiter auszubauen. Die Finanzierung durch bp ventures und den Smart Energy Innovationsfonds ermöglicht es laut Pressemeldung Service4Charger, in neue Märkte zu expandieren und zusätzliches Fachpersonal einzustellen.

Die Investition von bp ventures ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, seine Position im Bereich Elektromobilität zu stärken. Bp betreibt unter der Marke Aral pulse in Deutschland ein flächendeckendes Netz von Ladepunkten und plant, bis 2030 weltweit mehr als 100.000 EV-Ladepunkte bereitzustellen.

Durch die Zusammenarbeit mit Service4Charger möchte bp sicherstellen, dass die Installation und Wartung der Ladepunkte effizient und zuverlässig erfolgt. Die langfristige Partnerschaft zwischen Service4Charger und bp umfasst auch die gemeinsame Elektrifizierung von Aral pulse Kundenflotten.

