Ford Capri vorgestellt: Ein Elektroauto mit „Seele“

Ford hat heute das zweite Elektroauto vorgestellt, welches die MEB-Plattform von Volkswagen nutzt, denn nach dem Explorer kommt wie erwartet der Capri. Das ist ein SUV-Coupé und man geht ziemlich genau wie VW mit dem ID.4 und ID.5 vor.

Preislich geht es hier wie erwartet bei über 50.000 Euro los, es sind sogar stolze 51.950 Euro für die Basis, die 620 km weit kommt. Da gibt es aber nur einen Motor an der Hinterachse, wer zwei und 250 kW (340 PS) möchte, der zahlt etwas mehr.

Geladen wird mit bis zu 185 kW am Schnelllader und 11 kW an der Wallbox, bei 180 km/h ist Schluss, auch bei der Version mit über 300 PS und ja, was soll man sagen, es ist eben ein SUV mit VW-Technik, den Ford als Auto mit „Seele“ vermarktet.

Ich weiß zwar nicht, wo die Seele des alten Capri geblieben ist, aber wenn man sich so eine „Neuinterpretation einer Legende“ bei Ford vorstellt, dann okay. Ob das die Lösung für die Probleme in Europa ist? Bei diesen Preisen habe ich meine Zweifel.

Mit etwas mehr Power und Extras ist man schnell bei fast 60.000 Euro und sorry, aber das ist für VW-Technik im Ford-Design durchaus heftig. Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt, ob die Kunden die zwei neuen Elektroautos von Ford annehmen.

Nachtrag: Ich habe eben mal den Konfigurator bei Ford durchgespielt und einfach mal volle Hütte genommen und bin bei ca. 65.000 Euro gelandet. Ja, die muss man nicht kaufen, aber mich interessiert immer, wie sich die Marken selbst einordnen.

Sorry Ford, ihr seid weder Audi noch BMW.

https://www.youtube.com/watch?v=0lW4CVbUAPY

