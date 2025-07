Ford kündigt neuen Mustang Mach-E für 2025 an

Ford frischt den Mustang Mach-E ein bisschen auf, damit das Elektroauto bereit für 2025 ist. Und da folgt man einem aktuellen Trend, der uns zeigt, dass sich da bald noch mehr tun wird. Der neue Mustang Mach-E wird in den USA etwas günstiger.

Wir haben in den letzten Wochen schon bei Tesla, VW und Opel gesehen, dass die Hersteller die Preise langsam nach unten korrigieren. Ford hat den neuen Mustang Mach-E bisher allerdings noch nicht für Deutschland angekündigt, uns fehlt also ein Preis. Da der Verkauf erst „Anfang 2025“ startet, wartet man damit vielleicht noch.

Die neue Version ist aber gar nicht so spannend, denn Ford hat nur die Optik ein bisschen überarbeitet, bei einigen Versionen den Innenraum optimiert, endlich eine Wärmepumpe ins Paket gepackt und beim pilotierten Fahren in den USA gibt es neue Technik. Aber es sieht so aus, als ob der Frunk leider etwas kleiner wurde.

In den USA ist der Mustang Mach-E sehr beliebt, da muss Ford preislich auch schauen, dass man attraktiv bleibt. In Europa liegt der Fokus jetzt auch den zwei neuen Elektroautos von Ford selbst, der Mustang ist für uns gar nicht so wichtig.

