Volkswagen: Ein ID-Elektroauto startet gerade durch

Die ID-Reihe von Volkswagen machte nicht nur positive Schlagzeilen in letzter Zeit und in den letzten Monaten war immer mal wieder zu hören, dass die Produktion reduziert wird. In einem Werk und bei einem Modell deutet sich das Gegenteil an.

VW ID.7 funktioniert vor allem als Kombi

Während der normale VW ID.7 eher verhalten angelaufen ist, so scheint der VW ID.7 Tourer als Kombi zu funktionieren und ist auf dem Weg zu den Stückzahlen des VW Passat in Emden. Das Elektroauto ist der Hoffnungsträger, so Uwe Schwartz.

Laut NWZ ist der VW-Werksleiter optimistisch, wenn es um die Auslastung des Werks geht, denn mit 190.000 Einheiten liegt man 50.000 Einheiten über dem, was Volkswagen erwartet hat. Damit ist vor allem das Zwei-Schicht-Modell ausgelastet.

Theoretisch könnten zwar auch 250.000 Autos in Emden vom Band rollen, wenn man auf ein Drei-Schicht-Modell umstellt, aber das ist dann vielleicht doch noch ein bisschen zu optimistisch für 2025. Wichtig ist, dass die Nachfrage gesteigert wird.

Doch der VW ID.7 Tourer als gutes Elektroauto für Geschäftskunden (oder die ein oder andere Familie) reicht für Volkswagen selbst natürlich nicht aus, da muss noch mehr kommen. Es kann aber ein Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten sein.