Ford plant neue Performance-Elektroautos

Ford möchte Modelle mit einem ST oder RS am Ende des Namens nicht einstellen und mit in das elektrische Zeitalter nehmen, so Amko Leenarts von Ford Europa im Gespräch mit Autocar. Die Marke ist sehr präsent im Rennsport, sei es bei Dakar, bei der Formel 1 oder Nascar, das Image will man mit in Serienfahrzeuge nehmen.

Bisher gibt es jedoch nur einen sportlichen Mustang als Elektro-SUV, die neuen Elektroautos mit VW-Technik kommen ohne Performance-Branding. Selbst in den Versionen mit mehr Leistung, die Volkswagen mit dem Zusatz „GTX“ verkauft. Das wollte Ford wohl nicht, aber das heißt nicht, dass kein elektrischer RS kommt.

Konkrete Details zur Zukunft der Performance-Elektroautos nannte Ford nicht, aber die Technik von VW scheint nicht dafür geeignet zu sein, sonst hätte man sicher einen Ford Explorer ST als Pendant zum VW ID.4 GTX gebracht. Eine andere Option hat Ford im Moment aber nicht, diese Modelle dürften also noch eine Weile dauern.

-->