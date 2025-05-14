Ford schreibt heute Geschichte: Kann man das Ende aufhalten?

Ford könnte in Deutschland auf das Ende zusteuern und die vielen Entlassungen der letzten Jahre und anstehenden Entlassungen in den kommenden Jahren sind ein Warnzeichen. Für die IG Metall war das jetzt sogar auch ein Warnzeichen zu viel.

Daher wird ab heute, wie bereits angekündigt, bei Ford in Köln gestreikt. Das gab es in der Geschichte des Werks noch nie, was zeigt, wie ernst die Lage ist. Es geht, wie man vor Ort hört, um die Existenz von vielen, man hat Angst um die Zukunft.

Warnstreik: Ändert sich etwas bei Ford?

Die Frage ist nur, ob das ein Signal sein wird, was ausreicht, um in der Zentrale in den USA die Meinung zu ändern. Ford würde in Deutschland deutlich mehr Gelder und Investitionen und mehr Modelle benötigen. Die zwei Elektroautos mit VW-Technik sind jedenfalls nicht der große Wurf, sie sollten die Rettung bei Ford sein.

Ich wünsche dem Standort alles Gute, aber ohne eine radikal neue Strategie und viel Geld wird das schwierig. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich derzeit nicht den Eindruck, als ob die US-Zentrale das stört, man hat sich damit abgefunden.