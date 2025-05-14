Ford schreibt heute Geschichte: Kann man das Ende aufhalten?
Ford könnte in Deutschland auf das Ende zusteuern und die vielen Entlassungen der letzten Jahre und anstehenden Entlassungen in den kommenden Jahren sind ein Warnzeichen. Für die IG Metall war das jetzt sogar auch ein Warnzeichen zu viel.
Daher wird ab heute, wie bereits angekündigt, bei Ford in Köln gestreikt. Das gab es in der Geschichte des Werks noch nie, was zeigt, wie ernst die Lage ist. Es geht, wie man vor Ort hört, um die Existenz von vielen, man hat Angst um die Zukunft.
Warnstreik: Ändert sich etwas bei Ford?
Die Frage ist nur, ob das ein Signal sein wird, was ausreicht, um in der Zentrale in den USA die Meinung zu ändern. Ford würde in Deutschland deutlich mehr Gelder und Investitionen und mehr Modelle benötigen. Die zwei Elektroautos mit VW-Technik sind jedenfalls nicht der große Wurf, sie sollten die Rettung bei Ford sein.
Ich wünsche dem Standort alles Gute, aber ohne eine radikal neue Strategie und viel Geld wird das schwierig. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich derzeit nicht den Eindruck, als ob die US-Zentrale das stört, man hat sich damit abgefunden.
Der größte Fehler von Ford war, die Erfolgsmodelle, Fiesta, S-
Max und Galaxy einzustellen um dann auf den Todeszug E-Autos aufzuspringen. Die drei genannten Modelle hätte man noch einmal auffrischen können. Vor allem der S-Max war ein tolles Auto.
Dem kann ich leider nur zustimmen. Und ich verfolge das Thema seit vielen Jahren.
Ich denke Ford in Köln ist bald Geschichte.
Schaue gerne den Youtube Kanal der Autodoktoren, die Motoren sind dort immer wieder Thema.
Wer sich also ein wenig informiert wird sich nie einen Ford mit Ecoboost Motor kaufen.
Wer kauft also noch Ford? Stammkunden die aussterben und ahnungslose.
Naja, wer ist denn beim Autokauf so ins Detail informiert? Wenn du ohne Markenpräferenz nach einem Auto suchst, wirst du nur auf die größten Probleme stoßen – und der Ecoboost Motor ist einfach nicht so präsent, dass jede interessierte Heidi und Peter das mitbekommen.
Und davon ab: Willst du bei 10 potenziellen Marken vor einem Autokauf jedes Modell auseinander nehmen von Motor bis Auspuff und dich durch 20 Kanäle und Foren wühlen? Wohl kaum realistisch.
Also ich informiere mich umfassend, nicht nur beim Fahrzeugkauf.
Gerade da geht es aber um nicht wenig Geld, wer den Aufwand scheut spart am falschen Ende.
Wer sich nicht die Mühe macht, braucht sich nicht zu beschweren wenn ihn dann ein bekannter Mangel trifft.