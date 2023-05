Formel 1 kostenlos: Sky zeigt das Rennen in Barcelona live auf YouTube

Sky zeigt den Formel 1 Qatar Airways Grand Prix von Spanien am kommenden Sonntag (Start 15 Uhr) zusätzlich zur Live-Übertragung auf Sky auch auf seinem YouTube-Kanal Sky Sport.

Ursprünglich war eine Live-Übertragung im Free-TV für das Rennen in Imola geplant, konnte aber aufgrund der Absage des Grand-Prix-Wochenendes nicht realisiert werden. Charly Classen, Sportchef von Sky Deutschland, betonte, dass man sich für das Free-TV-Rennen in Barcelona entschieden habe, um die Motorsportfans nicht länger warten zu lassen.

An diesem Wochenende werden zudem alle Live-Übertragungen der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 aus Barcelona auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR präsentiert.

Die Formel 1 erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit und besitzt in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition. Auch Sky, exklusiver Rechtepartner der Formel 1 in Deutschland, verzeichnete nach eigenen Angaben in den letzten Rennsaisons deutliche Zuschauerzuwächse außerhalb der Gruppe der traditionellen Formel 1 Fans.

