Forspoken: Im neuen Story-Erweiterungspaket bekommt Frey Unterstützung von Tanta Cinta

Das exklusive PS5/PC-Spiel Forspoken aus dem Hause Square Enix und Luminous Productions (Tochtergesellschaft von Square Enix) hatte einen schwierigen Start. Das Spiel erschien Mitte Januar und konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Für meinen Redaktionskollegen Oliver war Forspoken ebenfalls ein eher unrundes Gesamtpaket.

Trotzdem hat man nun ein Erweiterungspaket mit der Bezeichnung „In Tanta We Trust“ angekündigt, das die Vorgeschichte zum Hauptspiel erzählen soll. Die Vorgeschichte startet 25 Jahre vor den Ereignissen von Forspoken.

Laut Pressemitteilung wird die Hauptcharakterin Frey tiefer in die Welt von Athia eindringen und versucht Seite an Seite mit Tanta Cinta die bösen Kräfte der Rhedding zu stoppen.

Forspoken: In Tanta We Trust erscheint am 26. Mai 2023. Besitzer der Digital Deluxe Edition von Forspoken bekommen bereits am 23. Mai Zugriff auf das Erweiterungspaket.

Wer nur das Hauptspiel besitzt, kann „In Tanta We Trust“ separat nachkaufen. Ein Preis wurde bisher nicht genannt.

Vermutlich folgen in den nächsten Wochen mehr Informationen und auch erste bewegte Bilder in Form eines Gameplay-Videos zu Forspoken: In Tanta We Trust.

