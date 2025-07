Fortnite kurz vor iOS-Comeback: Epic und der ewige Streit mit Apple

Es wäre durchaus möglich, dass noch diese Woche der Epic Games Store für iOS an den Start geht, denn nachdem sich Epic letzte Woche bei der EU beschwert hat, hat Apple den Store kurzerhand genehmigt. Aber Apple hat auch noch ein Problem.

Die Buttons im Epic Games Store würden zu sehr denen von Apple ähneln und das war eigentlich der Grund, warum man diesen ablehnte. Man könnte auch vermuten, dass Apple einen Grund sucht, um keine Store-Alternativen für iOS zuzulassen.

Apple möchte jedoch, dass Epic die Buttons in der nächsten Version ändert, was Tim Sweeney von Epic anders sieht, man möchte dagegen vorgehen. Der ewige Streit der beiden Unternehmen geht also weiter und ein Ende ist nicht in Sicht.

Die gute Nachricht dabei ist jedoch, dass Fortnite-Fans vermutlich schon sehr bald wieder auf dem Apple iPhone zocken können. Epic wollte noch nicht sagen, wann der Epic Games Store für iOS in der EU online geht, es dürfte aber bald losgehen.

-->