Forza Horizon 5 für die PS5: Datum, Preis und Pro-Version

Die Xbox-Offensive für die PlayStation 5 von Sony geht weiter und diese Woche hat Microsoft das Datum für Forza Horizon 5 genannt, welches vor ein paar Tagen ganz offiziell bestätigt wurde. Am 29. April geht es ab 69,99 Euro los und der Link für die Vorbesteller ist online. Ich hätte gedacht, dass das Spiel etwas günstiger startet.

Forza ist bis heute ein tolles Rennspiel und es gibt neue Inhalte, aber es hat über drei Jahre auf dem Buckel. Ich gehe daher davon aus, dass wir direkt im Sommer erste Angebote sehen. Wer die Premium-Version kauft, kann am 25. April starten und wer eine PS5 Pro besitzt, der bekommt eine dafür optimierte Version geboten.

Hazelight: Kein Bullshit, einfach nur gute Spiele

Nächste Woche erscheint Split Fiction und in einem Podcast hat Josef Fares von Hazelight, dem Entwicklerstudio hinter dem Spiel, ein…

27. Februar 2025 | Jetzt lesen →

  1. Rainy 🏅
    sagt am

    Die nächste Xbox wird trotzdem gekauft :) – Gamepass und Quick Resume <3 Aber allen auf egal welcher Konsole viel Spaß mit Forza Horizon 5.

    Antworten
  2. Christian 🔅
    sagt am

    Da fragt man sich langsam aber wirklich warum noch eine Xbox kaufen und warum MS weiter an neuer Hardware arbeitet?

    Antworten
    1. Philipp 🔆
      sagt am zu Christian ⇡

      Bedeutet ja nicht, dass die Spiele die für zukünftige Xbox Hardware kommen, nicht wieder exklusiv sein werden.

      Antworten
      1. Felix 🔆
        sagt am zu Philipp ⇡

        Dafür besteht eher eine extrem geringe Chance. Viel wahrscheinlicher ist es, dass nun alles Multiplattform wird und Xbox Hardware stirbt.

        Antworten
  3. Tom 🍀
    sagt am

    Top! Dass dieses Spiel gefehlt hat, war für mich der einzige Nachteil der PlayStation gegenüber der xbox.

    Antworten

