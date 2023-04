fraenk Mobilfunk: Anrufe ins Ausland werden geprüft

Der Mobilfunkanbieter fraenk bietet ein rundes Gesamtpaket, kommt aber auch mit einem „Nachteil“ daher. Die Gestaltung der Möglichkeiten der Auslandstelefonie. Das könnte sich ändern.

Innerhalb der EU (sowie Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen, Island und der Schweiz) funktioniert fraenk wie gewohnt, also ohne zusätzliche Kosten.

Verbindungen von Deutschland ins Ausland sowie Auslandsverbindungen außerhalb der EU wären allerdings kostenpflichtig und sind somit mit der fraenk flat nicht möglich. Das sogt immer wieder für Kritik von potenziellen Kunden.

fraenk prüft aktuelle Beschränkungen intern

Nun gibt es kein kleines Detail, das der Support von fraenk an die ersten Kunden kommuniziert hat. Das möchte ich gerne aufgreifen. Es ist noch nicht klar, ob sich an der Ausgestaltung der Konditionen bzw. Einschränkungen bei der Auslandstelefonie etwas ändern wird, aber das wird derzeit intern geprüft.

Nach eigenen Angaben wird man häufiger von Kunden mit dem Thema konfrontiert und schaut sich derzeit an, „was möglich ist“ in diesem Bereich. Einschränkend wird jedoch darauf hingewiesen, dass dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Der Ausgang dieser Prüfung ist ohnehin noch ungewiss. Sobald etwas spruchreif ist, werden wir das Thema wieder aufgreifen.

Mich persönlich stören die Einschränkungen überhaupt nicht. Aber es kommt natürlich immer auf das individuelle Nutzungsverhalten eines Handytarifs an.

fraenk im Telekom-Netz – alle Details auf einen Blick

7 GB Daten (+ 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code (zum Beispiel RENH8 ) erst ab 4.4.23 bis 6.6.23) mit max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Daten (+ mit Freunde-Code (zum Beispiel ) erst ab 4.4.23 bis 6.6.23) mit max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat oder 24 GB Extra-Daten für 24 h nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

Fraenk ist wie gesagt im Netz der Telekom angesiedelt und wird technisch von Congstar realisiert. Alternative: Wer mit dem Vodafone-Netz glücklich ist, sollte mal einen Blick auf SIMon werfen. Dort gibt es für viele Neukunden 10 GB für knapp 9 Euro pro Monat.

