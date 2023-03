Blockbuster zum Sparpreis: freenet Video startet Gutschein-Rabattaktion

Ab sofort startet freenet Video eine neue Rabattaktion auf Gutscheine. Dabei lassen sich Movie Coins vergünstigt erwerben, die sich dann für Filme einlösen lassen.

Movie Coins lassen sich bei freenet Video zum Leihen eines Films einlösen. Der Kunde spart sich somit die Leihgebühr. Der Normalpreis dieser Gebühr liegt bei allen bekannten Anbietern sonst bei 4,99 Euro pro Film.

Pünktlich zur Aktion kommen neue „Blockbuster“ direkt aus dem Kino zum Leihportfolio hinzu. Zum Beispiel sind neu dabei: Everything Everywhere All At Once, Black Panther: Wakanda Forever, Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch oder auch Tausend Zeilen.

Zusätzlich erhält der Kunde während der Laufzeit des Gutscheins unbegrenzten Zugriff auf über 1.000 Filme und TV-Serien, die bereits im Paket enthalten sind. Ab Einlösung des Gutscheins steht die gesamte Anzahl an Movie Coins zur Einlösung zur Verfügung.

Das sind die neuen Gutschein-Rabatte bei freenet Video

3 Monate Laufzeit (3 Movie Coins) für 10,99 € statt 14,97 € = effektiv 3,66 € pro Film

6 Monate Laufzeit (6 Movie Coins) für 19,99 € statt 29,94 € = effektiv 3,33 € pro Film

12 Monate Laufzeit (12 Movie Coins) für 36,99 € statt 59,88 € = effektiv 3,08 € pro Film



Freenet Video bietet mindestens eine HD-Bildqualität und bestenfalls Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 mit 24/25fps). Mehrkanalton wird als Dolby Digital 5.1 oder AAC 5.1 ausgegeben. Alle im Paket inkludierte Angebote sind in ganz Europa aufrufbar.

Mit einer Anmeldung kann man die Plattform auf bis zu 5 Geräten nutzen. Gut zu wissen: Wenn ein Gutschein eingelöst wurde, enden die Laufzeiten automatisch. Es ist also keine Kündigung notwendig.

Zur Aktion bei freenet Video →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->