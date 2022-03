FRITZ!App Fon für iOS bekommt drei neue Funktionen

Die FRITZ!App Fon iOS hat neue Tricks gelernt:

🚫Sperren/Entsperren von nicht eingetragenen Rufnummern in Anrufliste

⚫Dark Mode

📠Anzeige von Faxnachrichten in Anrufliste

🗨️Abhören von Sprachnachrichten in Anrufliste

📲Jetzt Update herunterladen:https://t.co/RuoSfUWzV5 pic.twitter.com/cSPvSqlZ1U

— FRITZ!Box (@AVM_DE) March 17, 2022