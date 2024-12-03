FRITZ!App Smart Home bekommt neue Funktionen

Die FRITZ!App Smart Home ist eine Anwendung für mobile Geräte, die von AVM, einem deutschen Hersteller von Netzwerk- und Kommunikationslösungen, entwickelt wurde. Das System ermöglicht die Vernetzung und Automatisierung verschiedener Smart Home-Geräte wie intelligente Beleuchtung, Heizung, Steckdosen, Kameras und Sensoren. Aktuell hat die App neue Funktionen erhalten, die laut AVM folgende wären:

Heizpläne im Überblick: Das Highlight des Releases: Komfort- und Absenktemperaturen lassen sich nun übersichtlich direkt per App konfigurieren und anpassen. Die intuitive Verwaltung der Heizpläne erleichtert das Einstellen von Zeitprofilen und sorgt für ein perfektes Raumklima rund um die Uhr.

Das Highlight des Releases: Komfort- und Absenktemperaturen lassen sich nun übersichtlich direkt per App konfigurieren und anpassen. Die intuitive Verwaltung der Heizpläne erleichtert das Einstellen von Zeitprofilen und sorgt für ein perfektes Raumklima rund um die Uhr. Externe Temperatursensoren und Offset-Einstellungen: Eine präzise Temperaturregelung dank der Möglichkeit, externe Temperatursensoren zu integrieren. Zusätzlich können Nutzer die gemessene Temperatur am Heizkörperregler individuell anpassen, um Schwankungen auszugleichen.

Eine präzise Temperaturregelung dank der Möglichkeit, externe Temperatursensoren zu integrieren. Zusätzlich können Nutzer die gemessene Temperatur am Heizkörperregler individuell anpassen, um Schwankungen auszugleichen. Fenster-auf-Erkennung: Über die FRITZ!App Smart Home lassen sich ab sofort die Empfindlichkeit und die Ventilverschließzeit der Heizkörperregler konfigurieren.

Über die FRITZ!App Smart Home lassen sich ab sofort die Empfindlichkeit und die Ventilverschließzeit der Heizkörperregler konfigurieren. Bedien-/Tastensperre: Schutz vor ungewollten Änderungen der Heizregler durch eine Sperrung der Tasten, ideal für Haushalte mit Kindern.

Schutz vor ungewollten Änderungen der Heizregler durch eine Sperrung der Tasten, ideal für Haushalte mit Kindern. Adaptiver Heizbeginn: Durch die Vorheizphase wird der gewünschte Komfort zur richtigen Zeit erreicht, ganz automatisch.

Durch die Vorheizphase wird der gewünschte Komfort zur richtigen Zeit erreicht, ganz automatisch. Temperaturbegrenzung: Bevorzugter Temperaturbereich für mehr Effizienz – die einstellbare Temperaturbegrenzung verhindert zu hohe oder zu niedrige Temperaturen bei manueller Bedienung der Heizkörperregler.

Bevorzugter Temperaturbereich für mehr Effizienz – die einstellbare Temperaturbegrenzung verhindert zu hohe oder zu niedrige Temperaturen bei manueller Bedienung der Heizkörperregler. Erstellung und Verwaltung von Gruppen: Mehr Ordnung im Smart Home. Heizkörperregler können jetzt auch über die FRITZ!App Smart Home in Gruppen zusammengefasst werden – für eine zentrale Steuerung und mehr Übersichtlichkeit.

https://apps.apple.com/de/app/fritz-app-smart-home/id1477824478

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.avm.android.smarthome