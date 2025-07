FSD Supervised kommt: Tesla plant „autonomes“ Fahren in Europa

Tesla testet schon seit einer Weile eine bessere Version von FSD (steht für „Full Self-Driving“) in den USA, jetzt könnte es auch bald in Europa losgehen. Man hat ein kurzes Video veröffentlicht, welches „FSD Supervised“ in Amsterdam zeigt.

Bei Tesla steht FSD zwar für „autonomes Fahren“, aber das ist es noch nicht, es ist weiterhin ein Fahrer nötig. Und das Konzept befindet sich selbst in den USA, wo man es schon sehr lange testet, in der Beta und ist noch nicht final abgeschlossen.

Details zum Start von „FSD Supervised“ hat Tesla bisher noch nicht verraten, man wartet noch auf „behördliche Genehmigungen“. Dieser Teaser könnte jedoch darauf hindeuten, dass Tesla davon ausgeht, dass man schon bald in Europa starten kann.

FSD Supervised in Europe, pending regulatory approval pic.twitter.com/PYkcATjSUN — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 5, 2025

-->