Fuchsia OS kommt: Google Nest-Speaker erhält neue Software

Google nutzte bei den alten Home-Speakern ein OS namens „Cast OS“, doch im Sommer 2021 wechselte man zu „Fuchsia OS“. Es fing mit den Speakern an, die ein Display haben und laut 9TO5Google dürfte bald der normale Nest Audio folgen.

Fuchsia ist ein neues Betriebssystem von Google, welches in den letzten Jahren im Hintergrund, aber doch recht öffentlich und parallel zu Android entwickelt wurde. Und man darf davon ausgehen, dass die neuen Nest-Speaker auch damit kommen.

Welches Ziel verfolgt Google mit Fuchsia?

Google baut das Team rund um Fuchsia immer weiter auf und es wird Jahr für Jahr ein Stück größer. Allerdings schweigt man auf Events dazu und nutzt es bisher nur auf den Smart Home-Produkten. Wird es irgendwann Android ersetzen? Wer weiß.

Es gab im Sommer 2018 das Gerücht, dass Google dieses Ziel verfolgt und sich dafür 5 Jahre Zeit lässt. Die Entwicklungen an Fuchsia starteten schon 2016. Doch im Moment sieht es nicht so aus, als ob dann 2023 das Ende von Android ansteht.

Wurde der Plan geändert? Hat die Pandemie für eine Verzögerung gesorgt? Es ist weiterhin unklar, was Google genau möchte. Es würde mich jedenfalls wundern, wenn man ein so großes Team aufbaut, nur um sich von Cast OS zu trennen. Da steckt sicher mehr dahinter, doch Google geht es ruhig an und lässt sich viel Zeit.

Eine Android-Alternative kann nicht schaden

Grundsätzlich ist die Idee aber gut, denn Android ist zwar noch zeitgemäß, war aber nie für smarte Uhren, smarte TVs und smarte Speaker ausgelegt. Es war am Anfang noch nicht einmal für Touch ausgelegt. Da schadet es sicher nicht, wenn Google ein neues und schlankes OS parat hat, falls Android nicht mehr ausreicht.

Und damit sich die Entwicklung lohnt und man das in freier Wildbahn testen kann, beginnt man mit dem Nest-Lineup. Es wird sich zeigen, ob weitere Schritte folgen.

