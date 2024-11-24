News

Funwhole feiert Black Friday: Klemmbaustein-LED-Sets auf Amazon stark vergünstigt

In den letzten Jahren haben sich einige neue Hersteller in der Klemmbaustein-Szene etabliert und wollen sich gegenüber dem Platzhirsch LEGO aus Dänemark positionieren. Auch Funwhole mischt seit gut zwei Jahren in der Szene mit und hat als Alleinstellungsmerkmal eine LED-Beleuchtung zu bieten. Im Rahmen des Black Fridays bietet Funwhole nun über Amazon seine neuen, aber auch die noch vorhandenen älteren Klemmbaustein-Sets zu reduzierten Preisen an.

Funwhole veredelt die Sets mit LED-Beleuchtung

So werden die erst kürzlich auf den Markt gebrachten Klemmbaustein-Sets Balkon-Theater, Skate Shop und Cyberpunk-Villa für 114 Euro bzw. 117 Euro angeboten, beide Produkte sind damit um -40% rabattiert. Zuletzt konzentrierte sich das Unternehmen deutlich auf neue Modular Buildings.

Aber auch ältere Sets wie der Aussichtsturm, die A-Frame Cabin und der Western Zug sind im Angebot. Wer es etwas weihnachtlicher mag, dem sei das kleine, aber feine Weihnachtskiosk-Set ans Herz gelegt.

Ich habe die Marke Funwhole durch das Set „Der Leuchtturm von Alexandria“ vor knapp eineinhalb Jahren kennengelernt und schaue mir immer wieder die anderen Sets an, vor allem das Balkon-Theater. Aber so wie ich mich kenne, wird’s wohl nicht nur ein Set sein.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Funwhole feiert Black Friday: Klemmbaustein-LED-Sets auf Amazon stark vergünstigt
