G-Zero World GP: Spielbare F-Zero-Hommage für den Browser und Game Boy Color

Die Videospielreihe F-Zero von Nintendo, eine Arcade-Rennspielserie, die bis heute eine große Fangemeinde hat, ist den älteren Lesern sicher noch in Erinnerung.

Seit 1990 sind mehrere Ableger der Spieleserie erschienen. Mit F-Zero 99 veröffentlichte Nintendo einen „Battle-Royal“-Ableger der Serie, der jedoch einen anderen spielerischen Ansatz als seine Vorgänger verfolgt.

Daher wird F-Zero: GP Legend, das 2004 für den Game Boy Advance erschien, als letzter Teil der Serie angesehen. Seitdem hat Nintendo mit der oben genannten Ausnahme keinen weiteren Teil entwickelt und auf den Markt gebracht. Der freie Entwickler „User0x7f“ will diesen Umstand zwar nicht direkt ändern, hat aber mit G-Zero World GP eine kostenlos spielbare Hommage an F-Zero geschaffen.

Schnell, schneller, F-Zero

Schaut man sich G-Zero World GP genauer an, erkennt man sofort das Flair der F-Zero-Serie. Das Besondere an dem Spiel ist nicht nur der Sound, sondern auch die technische Umsetzung: Das Spiel wurde nämlich für den Game Boy Color entwickelt, eine Plattform, für die damals keiner der F-Zero-Teile erschien. Ein Stück neu geschriebene Videospielgeschichte schlechthin.

G-Zero World GP ist zudem recht umfangreich ausgestattet: Es gibt mehrere Strecken und Fahrzeuge sowie verschiedene Schwierigkeitsgrade. Drei weitere Fahrzeuge können freigeschaltet werden, wenn man den speziell im Spiel enthaltenen World Grand Prix gewinnt, bei dem man auf fünf Strecken als Sieger hervorgehen muss.

Weitere Details zum Spiel und Informationen zur Steuerung finden sich auf der offiziellen Unterwebsite von itch.io, einer Website für den Vertrieb von Indie-Videospielen und Software.

Von dort kann die Spieldatei kostenlos heruntergeladen und über einen Game Boy Color-kompatiblen Emulator auf dem PC gespielt werden. Mithilfe eines beschreibbaren Spielmoduls kann G-Zero World GP auch direkt auf dem Handheld gespielt werden. Wem diese beiden Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, für den ist das Spiel auch im Browser spielbar.


