Firmware und OS

Galaxy S23 und Galaxy Tab S10: Samsung erweitert Testprogramm für One UI 7

Von
Samsung Galaxy S23 Ultra Hand

Bevor Samsung im April die finale Version von One UI 7 für die Galaxy S24-Reihe offiziell veröffentlichen will, hat man nun das Beta-Testprogramm um zwei neue Modellreihen erweitert und eine entsprechende Vorabversion für registrierte Nutzer in Südkorea veröffentlicht. Das Unternehmen hat noch nicht verraten, ob die Beta-Version auch hierzulande zum Testen zur Verfügung gestellt wird.

One UI 7 wird auf weitere Geräte ausgeweitet

Testwillige Nutzer, die eines der Modelle Galaxy S23 und Galaxy Tab S10 besitzen, erhalten demnach eine Vorabversion von One UI 7 basierend auf Android 15. Die Beta-Versionen sind ca. 4 GB groß und enthalten, wie das Portal Sammobile berichtet, bereits das März-Sicherheitsupdate, das Samsung für einige Smartphones außerhalb des Testprogramms bereits zum Download anbietet.

Wie bereits erwähnt, wird die Galaxy S24-Reihe im April wohl vorrangig behandelt und erhält also in wenigen Wochen One UI 7. Weitere Smartphones und Tablets werden folgen und voraussichtlich ab Mai über den Sommer hinaus bedient – darauf deutet der jetzige Start des Beta-Testprogramms für die Galaxy S23- und Galaxy Tab S10-Reihe hin.

Apple Event September 2021 Header

Apple in der Kritik: „Etwas ist faul im Staat Cupertino“

Apple kontrolliert die Medien und achtet sehr genau, wer zu Events kommt und wer Testgeräte erhält, damit die Reputation vor…

13. März 2025 | Jetzt lesen →

