One UI 7 kommt: Samsung bestätigt Zeitraum für Android-Update

Samsung bereitet sich endlich auf den Rollout von Android 15 vor, was bei Samsung als One UI 7 verteilt wird. Das Update wird ab April als stabile Version verteilt, so Samsung, die diese Woche weitere Modelle zur Beta-Testphase hinzugefügt haben.

Die Galaxy S25-Reihe wird mit One UI 7 ausgeliefert, den Anfang beim Update wird also die Galaxy S24-Reihe machen und dann folgen nach und nach weitere Modelle bei Samsung. Ältere Modelle werden vermutlich erst ab Mai mit One UI 7 versorgt.

Android 15: Samsung ist sehr spät dran

Google hat Android 16 übrigens schon fast finalisiert und wird das Update bereits ab Juni verteilen, also nur wenige Wochen nach dem Release von Android 15 bei Samsung. Bisher ist noch unklar, wie schnell Samsung dann mit Android 16 ist.

In den letzten Jahren zählte Samsung zu den Android-Herstellern, die Updates oft als erstes verteilt haben, mit Android 15 ändert sich das jetzt. Was laut Samsung daran liegt, dass One UI 7 mehr KI-Funktionen tiefer in das OS integrieren wird.

Mal schauen, ob das also nur eine Ausnahme ist und Samsung in Zukunft wieder schneller mit Android-Updates ist. Ich vermute fast, dass man Android 16 gar nicht erst realisiert und vielleicht Android 16.1 abwartet, was im Herbst kommen soll.