GALERIA kehrt zu PAYBACK zurück

Ab Ende 2025 können Kunden in den GALERIA Warenhäusern und online auf GALERIA.de wieder PAYBACK Punkte sammeln.

GALERIA gehörte bereits im Jahr 2000 zu den Gründungsmitgliedern von PAYBACK. Die Kooperation ist Teil der Strategie von GALERIA, Partnerschaften einzugehen, um Angebote gezielter auf individuelle Kundenbedürfnisse abzustimmen.

Durch die Nutzung von PAYBACK und den eigenen Kundendaten will GALERIA „ein noch persönlicheres Angebot machen“. PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger freut sich über die Rückkehr von GALERIA und betont, dass das Bonusprogramm im Jahr 2025 stärker denn je sein wird, insbesondere durch die Möglichkeit, auch im Warenhaus Punkte zu sammeln.

PAYBACK wird 2025 sein Partnernetzwerk um weitere starke Marken wie EDEKA, Netto Marken-Discount und die Sparkassen erweitern. Mit mehr als 700 Partnern, darunter große Namen wie Amazon und dm, wird das Bonusprogramm zu seinem 25-jährigen Jubiläum eine weiterhin sehr große Reichweite haben.