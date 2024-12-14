Handel

GALERIA kehrt zu PAYBACK zurück

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Payback

Ab Ende 2025 können Kunden in den GALERIA Warenhäusern und online auf GALERIA.de wieder PAYBACK Punkte sammeln.

GALERIA gehörte bereits im Jahr 2000 zu den Gründungsmitgliedern von PAYBACK. Die Kooperation ist Teil der Strategie von GALERIA, Partnerschaften einzugehen, um Angebote gezielter auf individuelle Kundenbedürfnisse abzustimmen.

Durch die Nutzung von PAYBACK und den eigenen Kundendaten will GALERIA „ein noch persönlicheres Angebot machen“. PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger freut sich über die Rückkehr von GALERIA und betont, dass das Bonusprogramm im Jahr 2025 stärker denn je sein wird, insbesondere durch die Möglichkeit, auch im Warenhaus Punkte zu sammeln.

PAYBACK wird 2025 sein Partnernetzwerk um weitere starke Marken wie EDEKA, Netto Marken-Discount und die Sparkassen erweitern. Mit mehr als 700 Partnern, darunter große Namen wie Amazon und dm, wird das Bonusprogramm zu seinem 25-jährigen Jubiläum eine weiterhin sehr große Reichweite haben.


Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Galeria ist für mein Empfinden zu teuer, als das ich da was kaufen würde. Mir missfällt da viel eher der Wegfall von REWE, denn dort bestellen wir immer den Wocheneinkauf und lassen ihn uns liefern….

    Antworten
  2. Skox 🌟
    sagt am

    Rewe geht, Edeka und Galeria kommt, einiges los da 😬
    Ich selbst nutze es immer nur bei den gleichen 3. dm, amazon und rewe. Bald also nur noch 2😅

    Antworten
  3. Daniel 🍀
    sagt am

    Ende 25 oder Ende 24?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Daniel ⇡

      Laut Pressemeldung so wie es dort steht, also ab Ende 25

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / GALERIA kehrt zu PAYBACK zurück
Weitere Neuigkeiten
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio