Gaming

game Charts in Deutschland: Drei Neueinsteiger und sechs Rückkehrer im Mai

Autor-Bild
Von
|
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller

Im Mai 2025 feiern drei neue Spiele Premiere in den offiziellen deutschen Verkaufscharts für Videospiele. An der Spitze steht „Elden Ring: Nightreign” von Bandai Namco Entertainment, ein eigenständiges Abenteuer-Rollenspiel im „Elden Ring”-Universum, das erstmals kooperative Spielmechaniken bietet. Direkt nach der Veröffentlichung erreicht es den ersten Platz.

Auf Platz vier folgt das neue Formel-1-Spiel „EA SPORTS F1 25” von Electronic Arts, das ebenfalls kurz nach Erscheinen hohe Verkaufszahlen verzeichnet. Der Shooter „DOOM: The Dark Ages” von Bethesda Softworks debütiert auf Platz acht.

Neben den Neueinsteigern schaffen es auch sechs ältere Titel zurück in die Charts. Besonders auffällig ist die Rückkehr mehrerer „Star Wars“-Titel: „Battlefront II“ auf Platz sieben, „Jedi: Survivor“ auf Platz neun und „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ auf Platz 15.

Zudem kehren „Tom Clancy’s The Division 2“ (Platz 16), „Battlefield 1“ (Platz 18) und das Vampir-Survivalspiel „V Rising“ (Platz 20) zurück. Die Platzierungen zeigen sowohl das anhaltende Interesse an bekannten Franchises als auch das erfolgreiche Debüt neuer Titel.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Mai 2025 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

Ratatan Spielszene

Ratatan: Demo-Version lädt zum Ausprobieren ein

Über den spirituellen Nachfolger der Patapon-Serie mit dem Titel Ratatan hatte ich bereits im August 2023 berichtet, doch seitdem ist…

7. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / game Charts in Deutschland: Drei Neueinsteiger und sechs Rückkehrer im Mai
Weitere Neuigkeiten
The Last Of Us Part 1 Und 2
The Last of Us Part 3: Naughty Dog bestätigt „unangekündigte Dinge“
in Gaming
Fast 100 Euro: Das sind die neuen iPhone-Hüllen
in Zubehör
Pillen Apotheke Medizin Medikament
E-Rezept-App: Mehr als 2,5 Millionen Downloads
in Marktgeschehen
Aldi Talk
ALDI TALK erweitert Sortiment um Internetlösung für Zuhause
in News
Amazon listet die neuen Apple-Geräte
in Handel
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
1und1 Header Logo
1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag
in 1und1
Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
in Smart Home
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste