game Charts in Deutschland: Drei Neueinsteiger und sechs Rückkehrer im Mai

Im Mai 2025 feiern drei neue Spiele Premiere in den offiziellen deutschen Verkaufscharts für Videospiele. An der Spitze steht „Elden Ring: Nightreign” von Bandai Namco Entertainment, ein eigenständiges Abenteuer-Rollenspiel im „Elden Ring”-Universum, das erstmals kooperative Spielmechaniken bietet. Direkt nach der Veröffentlichung erreicht es den ersten Platz.

Auf Platz vier folgt das neue Formel-1-Spiel „EA SPORTS F1 25” von Electronic Arts, das ebenfalls kurz nach Erscheinen hohe Verkaufszahlen verzeichnet. Der Shooter „DOOM: The Dark Ages” von Bethesda Softworks debütiert auf Platz acht.

Neben den Neueinsteigern schaffen es auch sechs ältere Titel zurück in die Charts. Besonders auffällig ist die Rückkehr mehrerer „Star Wars“-Titel: „Battlefront II“ auf Platz sieben, „Jedi: Survivor“ auf Platz neun und „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ auf Platz 15.

Zudem kehren „Tom Clancy’s The Division 2“ (Platz 16), „Battlefield 1“ (Platz 18) und das Vampir-Survivalspiel „V Rising“ (Platz 20) zurück. Die Platzierungen zeigen sowohl das anhaltende Interesse an bekannten Franchises als auch das erfolgreiche Debüt neuer Titel.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Mai 2025 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.