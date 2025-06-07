Ratatan: Demo-Version lädt zum Ausprobieren ein

Über den spirituellen Nachfolger der Patapon-Serie mit dem Titel Ratatan hatte ich bereits im August 2023 berichtet, doch seitdem ist es um das Game recht leise geworden. Pünktlich zum diesjährigen Summer Game Fest haben sich der Publisher Game Source Entertainment und das Entwicklerstudio TVT dazu entschieden, dem Spiel eine Demo-Version zu spendieren. Diese ist ab sofort auf der Steam-Plattform verfügbar.

Ratatatataatttaaaaa!!

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Ratatan am 25. Juli als Early-Access-Version für PC offiziell erscheinen wird. Später wird, wie bereits zuvor angekündigt, auch eine Konsolenversion für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S und X sowie Nintendo Switch folgen.

Ich freue mich sehr auf das Spiel, da die Patapon-Serie zu meinen Lieblingsspielen auf der PlayStation Portable gehört. Ich bin gespannt, wie stark sich das Spiel von der Serie inspirieren ließ. Zudem bin ich gespannt, wie es sich im Vergleich zum Original schlagen wird, zumal mit Patapon 1+2 Replay eine neue Umsetzung der Originalspiele in den Startlöchern steht, die für Mitte Juli angekündigt wurde.