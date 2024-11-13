Unterhaltung

Game of Thrones: Erster Kinofilm offiziell bestätigt

Vor ein paar Tagen war es noch ein Gerücht, jetzt hat HBO-Boss Casey Bloys von offizieller Seite verlauten lassen, dass Game of Thrones ins Kino kommt. Doch bei Warner steht man noch ganz am Anfang, es gibt bisher noch keinerlei Details dazu.

Wir wissen also nicht, ob es ein Film ist oder mehrere Filme gibt. Und wir wissen nicht, welche Geschichte man erzählen möchte, eine alte, eine neue, ein Prequel, ein Sequel, es ist alles noch unklar. Sicher ist nur, dass man das Projekt angeht.

