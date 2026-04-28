Apple erweitert App-Store-Abos um Jahresbindung mit Monatszahlung

Das Unternehmen Apple führt ein neues Abo-Modell mit monatlicher Zahlung und 12-monatiger Bindung im App Store ein.

Apple erweitert seine Abo-Optionen im App Store um ein Modell mit monatlicher Zahlung bei gleichzeitiger Jahresverpflichtung. Nutzer können damit laut Unternehmensangaben ihre Abonnements weiterhin jederzeit kündigen, wobei die Beendigung erst nach Erfüllung der vereinbarten Zahlungsdauer greift. Ziel sei es, günstigere Preisstrukturen zu ermöglichen.

Zur besseren Transparenz zeigt Apple im Nutzerkonto den Fortschritt der Zahlungen sowie verbleibende Raten an. Zusätzlich sollen E-Mails und optionale Push-Benachrichtigungen vor anstehenden Verlängerungen informieren. Entwickler können das Modell über App Store Connect einrichten und in Xcode testen.

Laut Apple wird die neue Option weltweit eingeführt – außer in den USA und Singapur. Voraussetzung ist die Nutzung aktueller Betriebssystemversionen wie iOS 26.5 oder vergleichbarer Updates auf anderen Plattformen. Die Einführung ist für Mai geplant.