GEERS wird PAYBACK Partner: Hörlösungen und Punkte sammeln in über 750 Filialen

GEERS, Deutschlands Marktführer für Hörakustik, ist neuer Partner des Bonusprogramms PAYBACK und ermöglicht seinen Kunden damit, in über 750 Filialen bundesweit PAYBACK Punkte zu sammeln. Mit Coupons und Sonderaktionen können die Kunden wie auch bei anderen Partnern noch mehr Punkte sammeln.

Seit 70 Jahren ist GEERS eine Anlaufstelle für Menschen mit Hörminderung und bietet neben individuell angepassten Hörlösungen auch umfassende Beratung und exzellenten Service. GEERS, Teil von Sonova Audiological Care, profitiert von der engen Zusammenarbeit zwischen Medizin und Wissenschaft und hat dadurch Zugang zu den neuesten Erkenntnissen in der Hörakustik.

Im kommenden Jahr 2025 steht PAYBACK, Deutschlands größtes Bonusprogramm, vor großen Veränderungen.