Handel

GEERS wird PAYBACK Partner: Hörlösungen und Punkte sammeln in über 750 Filialen

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Payback

GEERS, Deutschlands Marktführer für Hörakustik, ist neuer Partner des Bonusprogramms PAYBACK und ermöglicht seinen Kunden damit, in über 750 Filialen bundesweit PAYBACK Punkte zu sammeln. Mit Coupons und Sonderaktionen können die Kunden wie auch bei anderen Partnern noch mehr Punkte sammeln.

Seit 70 Jahren ist GEERS eine Anlaufstelle für Menschen mit Hörminderung und bietet neben individuell angepassten Hörlösungen auch umfassende Beratung und exzellenten Service. GEERS, Teil von Sonova Audiological Care, profitiert von der engen Zusammenarbeit zwischen Medizin und Wissenschaft und hat dadurch Zugang zu den neuesten Erkenntnissen in der Hörakustik.

Im kommenden Jahr 2025 steht PAYBACK, Deutschlands größtes Bonusprogramm, vor großen Veränderungen.


Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Warpig 🏅
    sagt am

    Geers, die Firma die andauernd in meiner Nähe Leute für Hörgeräte sucht.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Handel / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Wow Sky Logo Header
Ende von HBO-Inhalten im Blick: Sky erneuert andere Partnerschaften
in News
Instagram Logo 1600
Instagram führt Freunde-Tab und Reposts ein
in Social
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6591 Cable
in Firmware und OS
Apple Iphone 16e Front
Vodafone-Tarif mit iPhone 16e günstiger als ohne
in Tarife | Update
EZVIZ bringt Video-Türsprechanlage mit Handflächenerkennung auf den Markt
in Smart Home
Prime Video startet neue Show mit „Stars und Intrigen in der Wildnis“
in News
Dreba Zertifikatsvergabe Mit Hr. Herrlein
Commerzbank bietet 2,75 % Guthabenzins und 100 Euro Bonus für Geschäftskonten
in Fintech
MONT FLEX: Das bedeutet die neue Foldable-Marke von Samsung
in News
Mercedes: Die neuen Autos ab 2026 werden vor allem sehr teuer
in Mobilität
Elektroautos gelten als Zukunft, aber die Sorgen bleiben hoch
in Mobilität