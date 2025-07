Genesis GV60 Magma: Der Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“ kommt 2025

Kia war die erste Hyundai-Marke, die mit dem Kia EV6 GT eine Performance-Version auf die Straßen bringen durfte, dann folgte Hyundai mit dem Ioniq 5 N und nächstes Jahr ist Genesis dabei, die den Genesis GV60 Magma bestätigt haben.

Dieser soll laut Genesis im dritten Quartal 2025 in Produktion gehen und könnte somit noch Ende des Jahres bei den Kunden landen. Bisher gibt es nur Bilder von einem Konzept, aber die Serienversion soll fast genauso aussehen, so Genesis.

Technische Details fehlen bisher noch, aber ich gehe davon aus, dass da am Ende die Technik von Hyundai unter der Haube steckt und wir 478 kW (650 PS) sehen. Der Genesis GV60 Magma soll sich allerdings eher an einen „Gentleman“ richten.

Ich frage mich nur, warum das so lange dauert. Kia hat jetzt seit Jahren mit dem EV6 ein Performance-Modell im Portfolio, aber Hyundai startet erst in diesem Jahr und Genesis sogar erst Ende 2025, bis es richtig losgeht, wird es also 2026 sein.

