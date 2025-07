Cupra Tavascan: Elektro-SUV geht neue Wege

Der Tavascan ist neben der Neuauflage des Formentor eines der wichtigsten Autos für Cupra in diesem Jahr und sicher auch in den nächsten Jahren. Und daher geht man es ein bisschen anders an und startet schon heute die ersten Probefahrten.

Ab heute (11. Juli) kann man bei ausgewählten Cupra-Partnern schon viele Wochen vor dem Marktstart eine Probefahrt buchen. Das geht bis zum 3. September, nach diesem Zeitpunkt geht es vermutlich richtig los (Probefahrten bleiben erhalten).

Hier und da wird es auch Events rund um den Cupra Tavascan geben, auch Daniel Abt wird als Cupra-Partner bei einigen Standorten dabei sein. Die Plätze sind aber begrenzt, schaut also direkt bei Cupra vorbei und bucht euch bei Interesse ein.

Cupra wirbt auf der Seite übrigens mit 250 kW (340 PS), ziemlich sicher wird es also auch nur das Flaggschiff (den Cupra Tavascan VZ) geben. Und wir kennen die Preise, vermutlich begrüßt euch vor Ort also ein Auto im Wert von ca. 65.000 Euro.

