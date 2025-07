Gigaset: Neue Outdoor- und Seniorenhandys angekündigt

Mit der neuen GLX8-Serie erweitert Gigaset (gehört inzwischen zu VTech) sein Angebot an robusten Tastentelefonen. Die Modelle GLX8 und GLX8 ACTIVE sind für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bieten eine lange Akkulaufzeit sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit. Sie richten sich an Outdoor-Enthusiasten, Handwerker und Nutzer, die ein robustes Mobiltelefon benötigen. Beide Geräte unterstützen Dual-SIM, Bluetooth 5.0 und Mobilfunkstandards bis 4G.

Gigaset GLX8 Active Gigaset GLX8

Das GLX8 ist IP68-zertifiziert und damit staub- und wasserdicht sowie sturzfest bis zu einer Höhe von 1,5 Metern. Es bietet eine Standby-Zeit von bis zu 24 Tagen und eine Sprechzeit von bis zu 18 Stunden. Das GLX8 ACTIVE ergänzt diese Funktionen um die Push-to-Talk-Technologie, die eine sofortige Kommunikation über den lizenzfreien PMR-446-Standard ermöglicht. Das macht es für Baustellen oder Gebiete ohne Mobilfunknetz interessant.

Neue Generation der Gigaset-Seniorentelefone

Neben den Outdoor-Modellen stellt Gigaset überarbeitete Versionen seiner Seniorentelefone GL395 und GL595 vor. Diese bieten eine einfache Bedienung mit großen Tasten, eine SOS-Notruftaste sowie ein kontrastreiches Display.

Neu sind die IP44-Zertifizierung für Spritzwasserschutz, ein USB-C-Anschluss und eine erweiterte Sprachunterstützung mit 14 Sprachen. Außerdem wurde das Betriebssystem optimiert und die Akkulaufzeit durch umweltfreundliche Akkus verbessert. Auch die Verpackung ist jetzt plastikfrei.

Gigaset GL595 Gigaset GL395

Die neuen Modelle sind ab dem 1. April 2025 im Handel erhältlich. Das GLX8 kostet 89,99 Euro, das GLX8 ACTIVE 99,99 Euro. Die Seniorenhandys GL395 und GL595 werden im zweiten Quartal 2025 zu Preisen von 39,99 € bzw. 49,99 € angeboten.

