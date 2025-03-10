God of War: Es gibt „keine Ankündigungen“ zum Jubiläum

Gaming

Am 22. März findet das 20. Jubiläum von God of War statt und es deutet sich seit einer Weile eine Kollektion älterer Spiele als Neuauflage an. Und da es am Tag des Jubiläums eine Feierlichkeit gibt, haben viele mit einer Ankündigung gerechnet.

Doch Santa Monica, das PlayStation-Entwicklerstudio der God of War-Reihe, hat sich direkt gemeldet und bekannt gegeben, dass an diesem Tag definitiv mit keiner Ankündigung zu rechnen ist. Lagen die Gerüchte rund um die Kollektion falsch?

Schwer zu sagen, da ein paar gute Quellen dabei sind, meine Vermutung ist eher, dass die Remastered-Kollektion der griechischen Saga von God of War für die PS5 noch nicht fertig ist und daher einfach etwas später von Sony angekündigt wird.

Es wäre möglich, dass Sony ein Showcase für 2025 geplant hat und die God of War hat sehr viele Fans, da könnte man sich so ein Highlight auf aufheben. Ich gehe durchaus davon aus, dass die Kollektion kommt, aber eben noch nicht im März.

