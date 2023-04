Gold Status: Diablo IV ist laut Blizzard bereits fertig

Diablo IV hat den Gold Status erreicht, das bedeutet, dass die Entwicklung am Spiel abgeschlossen ist. Das ist erstaunlich früh, denn der Release findet erst am 6. Juni statt und normalerweise wird bis kurz vor Release an einem Spiel gewerkelt.

Es bleibt aber beim geplanten Termin, im Mai wird der Fokus also vermutlich voll auf dem Marketing liegen. Und da Diablo IV sicher ein sehr umfangreiches Spiel wird, dürften auch die Review-Einheiten sicher schon relativ früh an die Medien gehen.

Ich bin gespannt, sehr sogar. Die einzige Sache, die mich noch negativ stimmt, ist der Online-Zwang, ich hätte gerne eine reine Offline-Version. Abgesehen davon ist das für mich ganz klar ein Anwärter für das Spiel des Jahres. Und dabei fällt mir auf, dass das in diesem Jahr ein wirklich harter Kampf um diesen großen Titel sein wird.

Individuelle Charaktererstellung: Die Spieler:innen können aus fünf verschiedenen Charakterklassen, einer Vielzahl von Kosmetika und Fertigkeiten wählen.

Die Spieler:innen können aus fünf verschiedenen Charakterklassen, einer Vielzahl von Kosmetika und Fertigkeiten wählen. Open-World-Gameplay: Mit einer umfangreichen Story-Kampagne, über 120 Dungeons, zahlreichen Nebenquests, Weltbossen und einer riesigen Spielwelt, die zum Erkunden einlädt.

Mit einer umfangreichen Story-Kampagne, über 120 Dungeons, zahlreichen Nebenquests, Weltbossen und einer riesigen Spielwelt, die zum Erkunden einlädt. Neue Endgame-Systeme: Die Spieler:innen können sich weiterentwickeln und ihre Fähigkeiten im Endgame durch massive Paragon-Tafeln, PvP-Zonen, Nightmare Dungeons und Helltides sowie den Baum des Flüsterns testen.

Gerüchte: Ein Blick auf die Zukunft der PlayStation 5 Nach über zwei Jahren ist die PlayStation 5 mittlerweile fast schon ganz normal bei Amazon erhältlich und ich schaue immer mal wieder rein, aktuell ist sie häufiger auf Lager, als […]16. April 2023 JETZT LESEN →

-->