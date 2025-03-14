Google: Android 16 sollte schon jetzt stabil laufen

Google hat für diese Woche die dritte Beta von Android 16 versprochen und so ist es auch, sie steht ab sofort für Pixel-Nutzer zur Verfügung. Es ist laut Google die erste von zwei Versionen, bei der man schaut, dass das Update stabil läuft.

Mit Beta 3 für Android 16 gibt es also die sogenannte „Plattformstabilität“ und kaum noch Neuerungen. Im Blogeintrag für Entwickler nennt Google aber ein paar Dinge, die sich geändert haben, so gibt es beispielsweise Auracast als BT-Standard.

Mit der finalen Version von Android 16 ist weiterhin im zweiten Quartal zu rechnen, vermutlich peilt Google den 3. Juni an. Und man hat diese Woche erneut betont, dass es im vierten Quartal ein weiteres Update gibt, vermutlich Android 16.1.