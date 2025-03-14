Firmware und OS

Google: Android 16 sollte schon jetzt stabil laufen

Autor-Bild
Von
|
Android 16 Logo Header

Google hat für diese Woche die dritte Beta von Android 16 versprochen und so ist es auch, sie steht ab sofort für Pixel-Nutzer zur Verfügung. Es ist laut Google die erste von zwei Versionen, bei der man schaut, dass das Update stabil läuft.

Mit Beta 3 für Android 16 gibt es also die sogenannte „Plattformstabilität“ und kaum noch Neuerungen. Im Blogeintrag für Entwickler nennt Google aber ein paar Dinge, die sich geändert haben, so gibt es beispielsweise Auracast als BT-Standard.

Mit der finalen Version von Android 16 ist weiterhin im zweiten Quartal zu rechnen, vermutlich peilt Google den 3. Juni an. Und man hat diese Woche erneut betont, dass es im vierten Quartal ein weiteres Update gibt, vermutlich Android 16.1.

Sonos Era 300 Detail

Die große Sonos-Krise hat ernste Konsequenzen

Sonos brachte vor etwa einem Jahr eine neue App auf den Markt, die weder fertig noch wirklich gut war. In…

13. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Google: Android 16 sollte schon jetzt stabil laufen
Weitere Neuigkeiten
BMW und E.ON starten erstes Vehicle-to-Grid-Angebot
in Mobilität
Amazon Prime Deal Days 2025 starten am 7. Oktober
in News
So sieht das neue Xiaomi 17 Pro Max aus
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Kein iOS 26 für euch? Apple iOS 18.7 ist da
in Firmware und OS
Tesla Model Y 2025 De
Tesla spricht jetzt von „sehr guten Verkaufszahlen“
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW ID Touareg kommt: Überraschende Wendung bei Volkswagen
in Mobilität
iOS 26 ist da: Apple äußert sich zum Akku-Thema
in Firmware und OS
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung
in Smart Home
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update