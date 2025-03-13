Firmware und OS

Android 16: Heute ist ein wichtiger Tag für Google

Autor-Bild
Von
|
Google Pixel 8 Pro Android Apps

Google hat bestätigt, dass wir heute (13. März 2025) die dritte Beta für Android 16 sehen werden. Details zum Update hat man nicht genannt, diese dürfte es dann am Abend geben. Doch diese neue Version ist ein wichtiger Schritt für das Update.

Bei Google hat man bestätigt, dass die Entwicklung von Android 16 sehr gut läuft und das große Update im Juni kommt, früher, als bisherige Android-Versionen. Die heutige Beta ist laut Roadmap ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg bis Juni.

Google Android 16 Timeline

Heute steht die erste „stabile“ Version von Android 16 an, es wird also auch die finalen Schnittstellen für Entwickler und vermutlich auch Funktionen für Nutzer geben. Im April folgt die letzte Beta, die laut Google der „nahezu fertige Build“ ist.

Wir bewegen uns so langsam also auf die Zielgerade bei Android 16 und falls eine ältere Quelle richtig liegt, die jedoch sehr zuverlässig ist, dann wird Google die neue Version am 3. Juni für Pixel-Smartphones verteilen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man das Datum heute schon nennt (Verzögerungen sind immer möglich).

Google Pixel 10 Kamera Leak

Google Pixel 10 bringt eine große Neuerung mit

Optisch wird sich bei der Pixel-Reihe in diesem Jahr wohl nicht viel ändern, was die Renderbilder der Pro-Modelle heute schon…

11. März 2025 | Jetzt lesen →

