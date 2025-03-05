Android 16 kommt: Google bestätigt das Datum

Google ist mit Android 16 deutlich früher als in den letzten Jahren (bei Android-Updates) dran und die aktuelle Testphase läuft gut. Gegenüber Android Police hat Sameer Samat von Google sogar verraten, dass es bei Android 16 sehr gut läuft.

Es gab noch nie eine neue Android-Version, die zu diesem Zeitpunkt so wenige Bugs hatte, was dafür spricht, dass die Version, die jetzt im März kommt, bereit für die „Plattformstabilität“ ist. Im April wird es dann das letzte Beta-Update geben

Und wann kommt Android 16? Google hat sich laut Quelle den Juni als Ziel für das Update gesetzt und wir wissen seit einer Weile, dass es der 3. Juni ist. Android 16 steht also in ziemlich genau drei Monaten als finales Update für Pixel-Modelle an.

Android 16: Warum kommt das Update früher?

Doch warum kommt die neue Android-Version jetzt früher? Google will laut Sameer Samat schneller auf Probleme und neue Entwicklungen reagieren können, bisher musste man für grundlegende Änderungen immer ein Jahr bei Android warten.

Android dürfte also wieder Punkt-Updates bekommen, im zweiten Halbjahr steht Android 16.1 an. Sowas gab es früher auch schon bei Android, aber Google trennte sich davon, weil die Android-Partner diese Updates oft nicht umsetzen konnten.

Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht anders sein wird und sich die meisten Marken auf die großen Updates fokussieren werden, aber Google dürfte das egal sein, denn man hat die Pixel-Reihe und entwickelt Android auch für sich selbst.