Google bewirbt den „Nachfolger“ der SMS

Die SMS feierte am Wochenende ihr 30. Jubiläum und Google nutzt diese Chance, um mal wieder für RCS zu werben. RCS steht für Rich Communication Services und gilt als „Nachfolger“ der SMS. So war jedenfalls die Idee, die am Anfang scheiterte.

Mittlerweile gibt es ein kleines Comeback, das möchte jedenfalls Google, denn sie gehen momentan aktiv gegen iMessage von Apple vor. Google nutzt jede Chance, um für diesen Standard zu werben und möchte Apple definitiv mit im Boot haben.

Google: RCS nutzt „fast die gesamte Branche“

In einem neuen Blogeintrag kündigt Google nicht nur verschlüsselte Gruppenchats für RCS via Google Nachrichten an, man spricht davon, dass „fast die gesamte Branche als nächste Generation der plattformübergreifenden Textkommunikation“ schon jetzt RCS „angenommen hat“. Doch stimmt das? Ist RCS der neue Standard?

So sehr Google das auch gerne möchte, nein. Weltweit dominieren vor allem die Messenger, wie WhatsApp oder auch weiterhin Facebook. RCS hat die SMS nie abgelöst, da die Unternehmen und Netzbetreiber am Anfang kaum Interesse hatten.

Google: Darum hofft man jetzt auf RCS

Google würde aber gerne das Ende von iMessage sehen, da es vor allem in den USA viele Nutzer beim iPhone hält, und WhatsApp ist für Google auch keine gute Option, denn das gehört Meta. RCS ist ein offener Standard – mit einem Problem.

Die Idee hinter RCS finde ich auch gut, so würde man keine 100 Messenger auf den Geräten benötigen, aber der Support fehlt eben. Google hat ein paar Partner dazu bewegt, aber gefühlt kämpft man als einzige Marke für RCS als neuen Standard.

Mal schauen, wie lange Google das durchzieht, aber momentan nutzt man jede Chance, um RCS bei Android zu optimieren und gegen Apple zu sticheln. Da Apple aber vermutlich nie einlenken wird, dürfte Google irgendwann wieder aufgeben.

