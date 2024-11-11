Google Gemini auf dem iPhone: Basis für die Apple Intelligence?

Google scheint eine eigene Gemini-App für iOS vorzubereiten, am Wochenende hat diese jedenfalls erste Nutzer bei Reddit erreichen können. Man findet sie sonst noch nicht, aber es wäre denkbar, dass da sehr zeitnah eine Ankündigung ansteht.

Die Vermutung ist ja auch, dass die Apple Intelligence bald Zugriff auf Google Gemini bekommt, so wie das jetzt ab iOS 18.2 mit ChatGPT der Fall ist. Apple wird mit der Apple Intelligence auch auf andere Dienste und Sprachmodelle setzen.

Ich könnte mir jedenfalls gut vorstellen, dass Apple mit Gemini leben, aber nicht die Google-App selbst pushen (in der man Gemini jetzt nutzen kann) möchte. Apple wird iOS 18.2 im Dezember veröffentlichen, womöglich sehen wir vorher mehr KI-Dienste für die Apple Intelligence. Google und Apple haben es bisher nicht kommentiert.