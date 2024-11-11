Dienste

Google Gemini auf dem iPhone: Basis für die Apple Intelligence?

Autor-Bild
Von
|
Apple Ios 18 Siri Intelligence Header

Google scheint eine eigene Gemini-App für iOS vorzubereiten, am Wochenende hat diese jedenfalls erste Nutzer bei Reddit erreichen können. Man findet sie sonst noch nicht, aber es wäre denkbar, dass da sehr zeitnah eine Ankündigung ansteht.

Die Vermutung ist ja auch, dass die Apple Intelligence bald Zugriff auf Google Gemini bekommt, so wie das jetzt ab iOS 18.2 mit ChatGPT der Fall ist. Apple wird mit der Apple Intelligence auch auf andere Dienste und Sprachmodelle setzen.

Ich könnte mir jedenfalls gut vorstellen, dass Apple mit Gemini leben, aber nicht die Google-App selbst pushen (in der man Gemini jetzt nutzen kann) möchte. Apple wird iOS 18.2 im Dezember veröffentlichen, womöglich sehen wir vorher mehr KI-Dienste für die Apple Intelligence. Google und Apple haben es bisher nicht kommentiert.

Apple Vision Detail Header

Apple Vision Pro 2 mit M5-Chip: Zeitraum für neue Generation

Apple plant eine zweite Generation der Vision Pro, obwohl die erste Brille nicht so gut wie erwartet ankommt und man…

11. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Volvo EX90 im Test: Gutes Familien-Elektroauto mit einem hohen Preis
in Mobilität
Google: Die neuen Pixel-Smartphones kommen!
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: Donkey Kong Bananza
in Kommentar
backFlip 33/2025: Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in backFlip
Geld Rente Wachsen Finanzen
BVR-Analyse zeigt Rekordlücke zwischen geplantem und tatsächlichem Sparen
in Fintech
REWE investiert fünf Millionen Euro in Elektroflotte und Ladeinfrastruktur
in Handel
Bahn Zug
Mehrheit der Bahnreisenden nutzt digitale Angebote
in Mobilität
Enbw
EnBW errichtet neue Schnellladeparks in NRW
in Mobilität
Norisbank
norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an
in Fintech
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste