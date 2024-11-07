Firmware und OS

Apple iOS 18.2 kommt: Der nächste Schritt steht an

Apple veröffentlichte noch vor iOS 18.1 die erste Beta für iOS 18.2, allerdings nur für Entwickler. Diese Woche kam dann die zweite Beta für iOS 18.2 und brachte einige Neuerungen mit. Heute hat Apple dann auch die erste Public Beta nachgereicht.

Diese läuft in der Regel etwas stabiler als die Developer Beta, die früher kommt. Es ist aber noch die erste Public Beta, ich würde also derzeit davon abraten. Ohne die Apple Intelligence, die erst im April zu uns kommt, lohnt sich das sowieso nicht.

Wann werden wir iOS 18.2 als finale Version sehen? Das verrät Apple natürlich nie, aber man sprach bereits von Dezember. Es gibt aber Hinweise, dass iOS 18.2 ein bisschen früher als erwartet kommt und Apple derzeit den 2. Dezember anpeilt.

