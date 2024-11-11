Apple Vision Pro 2 mit M5-Chip: Zeitraum für neue Generation

Apple plant eine zweite Generation der Vision Pro, obwohl die erste Brille nicht so gut wie erwartet ankommt und man die Präsenz bereits zurückschraubt. Doch es steht seit einigen Wochen eine Apple Vision Pro 2 mit M5-Chip für 2025 im Raum.

Laut Mark Gurman könnte die neue Vision Pro noch Ende 2025 kommen, aber bei Apple peilt man derzeit einen Release zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 an. Es wäre also auch möglich, dass wir eine neue Vision-Brille immer im Frühjahr sehen.

Apple Vision Pro 2 kommt mit M5-Chip

Optisch wird die Apple Vision Pro 2 wohl einfach nur eine Apple Vision Pro, aber mit M5-Chip unter der Haube. Dinge wie Gewicht und Co. wird Apple wohl noch nicht angehen. Da stellt sich die Frage, warum die Apple Vision Pro nicht einfach ein paar Wochen später und (wie das aktuelle iPad Pro mit OLED) mit einem M4-Chip kam.

Apple setzt bei der Vision Pro auf den alten M2, dabei gab es zum Zeitpunkt sogar den M3. Eine seltsame Entscheidung für so ein teures Produkt. Wobei der M2-Chip nicht das Problem der Vision ist, da muss Apple ab 2025 zwei andere Dinge lösen.

Der Preis muss runter, denn die günstige Version kommt wohl frühestens 2027, und die Vision benötigt eine Vision. Selbst Käufer der Apple Vision Pro berichten oft, dass die Brille nur herumliegt. Der Vision Pro fehlt bisher ein guter Anwendungsfall.