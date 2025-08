Google Gemini bekommt neue Funktionen

Google hat eine Reihe von Updates für seine KI-Plattform Gemini veröffentlicht, die darauf abzielen, den Nutzern schnellere und nützlichere Antworten und bessere Einblicke in verschiedene Themen zu bieten.

Ein wichtiges Update ist die Einführung von Gemini 1.5 Flash, einer verbesserten Version der kostenlosen Gemini-Plattform. Diese neue Version verspricht erhebliche Fortschritte in Qualität und Geschwindigkeit, insbesondere in den Bereichen Argumentation und Bildverständnis.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung einer Funktion, die themenverwandte Inhalte in Antworten anzeigen kann. Diese Funktion ist derzeit allerdings nur für englischsprachige Anfragen verfügbar. Nutzer können so tiefer in verwandte Themen „eintauchen“ und erhalten umfassendere Informationen zu ihren Fragen.

Darüber hinaus hat Google für die kommende Woche ein weiteres Update angekündigt. Dieses Update wird den Zugang zu Gemini für Teenager auf über 40 Sprachen ausweiten, darunter auch Deutsch.

Weitere Informationen dazu findet ihr im Blogpost „Gemini-Updates: Schnellere Antworten, neue Funktion und mehr“.

