Google gewinnt gegen Sonos und bringt eine alte Funktion zurück

Der Rechtsstreit zwischen Google und Sonos zieht sich jetzt seit ein paar Jahren hin und dürfte auch noch nicht beendet sein, aber es gab diese Woche einen Sieg für Google. Das Nest-Team, welches sich mittlerweile auch um die Speaker von Google kümmert, hat nicht lange gefackelt und alte Funktionen zurückgebracht.

Es geht um die Gruppierung von Lautsprechern, diese Funktion musste Google vor einer ganzen Weile entfernen. In einem Blogeintrag schreibt das Nest-Team jetzt, dass man sich über die rechtliche Entscheidung freut und die Änderung schon in den nächsten 48 Stunden kommt. Bei iOS dauert es ein kleines bisschen länger.

In Anbetracht dieser rechtlichen Entscheidung freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir diese Änderung zurücknehmen werden. Geräte können nun mehreren Lautsprechergruppen angehören und Sie werden nicht mehr auf einen Fehler stoßen, wenn Sie versuchen, ein Gerät zu weiteren Gruppen hinzuzufügen. Wir beginnen sofort mit dem Rollout dieses Updates und gehen davon aus, dass es in den nächsten 48 Stunden auf allen unseren Geräten und in der Home App auf Android verfügbar sein wird. Die Änderung wird auch bald für die Home-App auf iOS verfügbar sein.