Google hat wohl seine Pixel-Strategie gefunden

Google wird uns schon bald die Pixel 10-Reihe zeigen und diese besteht angeblich wieder aus vier Modellen. Nächstes Jahr soll es wieder so ablaufen und angeblich ist das auch 2027 der Plan. Wir haben schon die Codenamen für die Pixel 12-Reihe.

Diese liefert und eine bekannte und zuverlässige Quelle namens „Mystic Leaks“ bei Telegram und falls die Informationen stimmen, dann gibt es wieder ein normales Pixel 12, zwei Pro-Modelle und ein faltbares Pixel. So würde das 2027 aussehen:

  • Google Pixel 12 „Galago“
  • Google Pixel 12 Pro „Sasquatch“
  • Google Pixel 12 Pro XL „Silverback“
  • Google Pixel 12 Pro Fold „Capuchin“

Bis 2027 kann sich natürlich noch einiges ändern, aber Google scheint so langsam seine Strategie für die Pixel-Reihe gefunden zu haben. Basismodell, Pro-Modell in zwei Größen, ein faltbares Modell und noch ein günstiges a-Modell im Frühjahr.

  1. Peter 🪴
    sagt am

    Ich gehe davon aus, dass Pixel 10 hardwaretechnisch auch eher ein Übergangsmodell ist als wirkliche Neuheiten mit sich bringt.
    Das wird eher mit Software versucht zu vermarkten.
    Die großen Veränderungen werden wir erst mit den kommenden Generationen sehen, wenn die neue Routine erst kommt.

