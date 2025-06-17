Social

WhatsApp überrascht die Nutzer mit Werbung

Meta legte vor vielen Jahren sehr viel Geld für WhatsApp auf den Tisch, doch die Plattform ist im Gegensatz zu Facebook und Instagram nicht lukrativ. Es gab mal ein paar Versuche, wie man Werbung vermeiden kann, aber diese gingen nicht auf.

Daher änderten sich 2023 die Aussagen für WhatsApp, die Werbung wurde nicht mehr komplett ausgeschlossen. Da war vermutlich schon klar, dass sie kommen soll. Diese Woche hat man dann offiziell bestätigt, dass jetzt die Werbung ansteht.

So sieht Werbung bei WhatsApp aus

Doch keine Sorge, der erste Schritt für Werbung bei WhatsApp ist noch harmlos und viele werden diese vielleicht auch gar nicht sehen. Im Bereich „Aktuelles“ wird es die „Beworbenen Kanäle“ geben und im „Status“ gibt es die normale Werbung.

Der Schritt mit den Kanälen ist mir vollkommen egal, die Werbung im Status ist aber schade, da ich das mittlerweile nutze. Aber man ist es von anderen Diensten schon länger gewohnt und ich habe mir gedacht, dass Meta diesen Schritt gehen wird.

Im Chat-Bereich und den Chats selbst soll es keine Werbung geben, aber jetzt hat man die Grenze überschritten, also abwarten. Wer Meta kennt, der weiß, dass man sowas bei den Plattformen ausreizt, ich würde das also nicht ganz ausschließen.

Machen wir uns nichts vor, der Knoten ist geplatzt und da wird jetzt kaum jemand den Messenger wechseln, nur weil ein paar Werbeanzeigen im Status sind. Danach wird Meta das vermutlich ausbauen, bis WhatsApp irgendwann auch lukrativ ist.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Ich habe es 2023 schon gesagt und halte mich daran. Wenn ich mal Werbung sehen sollte dann bin ich raus. Egal ob ich dann 68 Kontakte mehr oder weniger habe.

  2. SuperMario ☀️
    sagt am

    Wie kann man da bitte überrascht sein ? Wer glaubte das das nie kommen wird, glaubt auch an den Weihnachtsmann. Das sind keine Wohltätigen Organisationen dahinter.

