Google kündigt Update für Android im Auto an

Google Android Auto Gemini

Google hat mittlerweile zwei Plattformen für das Auto, einmal Android Auto als „Erweiterung“ des Smartphones und dann noch Android Automotive, was man aber gerne „Cars with Google built-in“ nennt. Beide Plattformen bekommen Gemini.

Mit der neuen KI von Google wird es deutlich mehr Möglichkeiten geben, so Google in einer Ankündigung diese Woche. Gemini ist schlauer und kann mehr und man wird sich auch live mit dem Assistenten im Auto unterhalten können, so Google.

Bisher ist noch unklar, wie und wann Gemini in das Auto wandert, die Details soll es kommende Woche auf der Google I/O geben. Bei Android Auto ist das aber kein Problem, hier hat Google die Kontrolle und kann die Android-App aktualisieren.

Laut eigenen Angaben hat man aber auch mit den Partnern, wie Polestar, Volvo und Co. zusammengearbeitet. Da soll es noch im Laufe des Jahres die ersten Autos mit Gemini geben. Sobald wir mehr Details bekommen, reichen wir diese hier nach.

