Google Maps im Web: Reisezeiten bereits in der Übersicht

Die Google Maps Webversion zeigt bei ersten Usern die Reisezeiten nach Routenart bereits in der Übersicht an. Was bei der mobilen Version bereits Standard ist, hält damit auch auf dem großen Bildschirm Einzug.

Beim Berechnen einer Route kann der User wählen, welche Art der Fortbewegung genutzt werden soll. Gewählt werden kann zwischen Auto, ÖPNV, Fußweg, Fahrrad oder auch Flug (wenn verfügbar).

Gerade bei kurzen und „mittellangen“, innerstädtischen Routen ist es da durchaus hilfreich, dass Google Maps direkt nach der Suche für jede Art der Route anzeigt, wie lange der Weg dauern wird – ohne diesen extra auswählen zu müssen. In der mobilen App ist das bereits Standard, im Web aber noch nicht.

Zumindest bis jetzt, denn erste User sehen die Zeitangabe inzwischen auch in der Webversion von Google Maps. Großflächig scheint die Funktion noch nicht verteilt worden zu sein, wir können das zumindest noch nicht mit jedem Google Account nachstellen. Probiert es daher einfach mal aus.

